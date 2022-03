In Lombardia 21 vittime e 8.677 nuovi casi, 1.086 i bresciani

(red.) Venerdì 25 marzo 2022 sono stati 69.352 i tamponi effettuati nella Regione Lombardia (contro i 78.153 del giorno precedente) e hanno dato esito positivo per 8.677 nuovi casi (rispetto a 9.300). Il tasso di positività è pari al 12,5% (era 11,8%). In terapia intensiva il numero dei ricoveri è a quota 43 (+2), mentre i ricoverati negli altri reparti sono 956 (-9). I decessi sono stati 21 (giovedì erano 34), per un totale complessivo di 39.162.

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 1.086. Giovedì erano 1.103, mercoledì 1.108, martedì 1.386. Costanti, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile di Brescia, in calo quelli in terapia intensiva: alla data di venerdì 25 marzo sono 95 i pazienti ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

A livello nazionale sono stati 75.616 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (erano 81.811) a fronte di 503mila tamponi (contro 545.302), mentre i decessi sono stati 146 (182). Il tasso di positività è rimasto al 15% (15%). Sono in tutto 447 i ricoverati in terapia intensiva, (uguali al giorno prima), mentre 8.904 i ricoverati con sintomi negli altri reparti (-35).

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 2.940 di cui 1.338 a Milano città;

Bergamo: 510;

Brescia: 1.086;

Como: 535;

Cremona: 246;

Lecco: 271;

Lodi: 135;

Mantova: 409;

Monza e Brianza: 820;

Pavia: 431;

Sondrio: 121;

Varese: 848.