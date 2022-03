Covid, classi in quarantena raddoppiate in sette giorni

(red.) Il Covid rialza la testa e trona a mordere. L’aumento dei contagi (mercoledì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 1.108) si è fatto sentire anche nelle scuole bresciane dove aumentano le classi in sospensione didattica: in una settimana le classi in quarantena sono passate da 29 a 58, il doppio quindi, e gli studenti in Dad (didattica a distanza) da 552 av1.131, come riporta il monitoraggio settimanale sulle scuole della Lombardia redatto dalla Direzione Generale welfare del Pirellone con l’Ufficio Scolastico Regionale e le Ats locali.