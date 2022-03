Coronavirus: nel Bresciano 1.103 contagi, in Lombardia 9.300 e 34 decessi

(red.) Giovedì 24 marzo 2022 sono stati 78.153 i tamponi effettuati nella Regione Lombardia (contro i 75.693 del giorno precedente) e hanno dato esito positivo per 9.300 nuovi casi (rispetto a 9.206). Il tasso di positività è pari al 11,8% (era 12,1%). In terapia intensiva il numero dei ricoveri è sceso a 41 (-6), mentre i ricoverati negli altri reparti sono 965 (+25). I decessi sono stati 34 (mercoledì erano 15), per un totale complessivo di 39.141.

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 1.103. Mercoledì erano 1.108, martedì 1.386.

A livello nazionale sono stati 81.811 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (erano 76.260) a fronte di 545.302 tamponi (contro 513.744), mentre i decessi sono stati 182 (153). Il tasso di positività sale al 15% (14,8%). Sono in tutto 447 i ricoverati in terapia intensiva, (-19 dal giorno prima), mentre 9.029 i ricoverati con sintomi negli altri reparti (+90).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.102 di cui 1.492 a Milano città;

Bergamo: 566;

Brescia: 1.103;

Como: 560;

Cremona: 308;

Lecco: 378;

Lodi: 132;

Mantova: 411;

Monza e Brianza: 784;

Pavia: 476;

Sondrio: 133;

Varese: 956.