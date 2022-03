Nel bresciano 890 nuovi casi, in Lombardia 8.052 e 17 vittime

(red.) Con 67.165 tamponi effettuati (contro i precedenti 68.151), sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia di sabato 19 marzo 2022 (venerdì erano 8.555) con il tasso di positività in calo al 12% ( venerdì 12,5%). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono a 880 (+22) quelli nei reparti ordinari. I decessi sono 17 e portano il totale dei morti per Covid in Lombardia dall’inizio della pandemia a 39.043.

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 890. Venerdì erano 918, giovedì 985, mercoledì 893, martedì 1.131, lunedì 308, domenica 507, il sabato precedente erano 599.

Sabato in Italia sono stati registrati 74.024 casi con 478.051 tamponi processati e un tasso di positività del 15,5%. Le vittime sono state 85 (contro le precedenti 165). Il totale dei morti per Covid in Italia da inizio pandemia è a 157.692. Sono 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto al giorno precedente

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano 2.843;

Bergamo 472;

Brescia 890;

Como 589;

Cremona 261;

Lecco 279;

Lodi 132;

Mantova 291;

Monza e Brianza 633;

Pavia 403;

Sondrio 115;

Varese 794.