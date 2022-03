Coronavirus, i contagi nel bresciano sono 918; in Lombardia 8.555

(red.) Scendono, ma non di molto, i nuovi casi di coronavirus nel bresciano: se giovedì 17 marzo i contagi erano 985, il report quotidiano di Regione Lombardia riferisce che venerdì toccano quota 918.

A fronte di 68.151 tamponi effettuati, sono 8.555 i nuovi positivi (12,5%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 858 (+14), mentre si registrano 26 decessi, per un totale complessivo di 39.026.

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 985. Mercoledì erano 893. Martedì erano 1.131. Lunedì 308. Domenica erano 507. Sabato erano 599, venerdì 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, la domenica precedente 352.