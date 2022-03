Coronavirus: a Brescia 985 contagi, in Lombardia 8.670 e 23 morti

(red.) Secondo il report di Regione Lombardia sul coronavirus, sono 78.288 i tamponi effettuati (mercoledì erano 72.948) che hanno dato esito positivo in 8.670 casi (erano 8.183 il giorno prima), di cui 985 nel Bresciano. In terapia intensiva il numero dei ricoveri è calato, 58 (-13), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 844 (+35). I decessi sono stati 23 (11), per un totale complessivo di 39.000.

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 985. Mercoledì erano 893. Martedì erano 1.131. Lunedì 308. Domenica erano 507. Sabato erano 599, venerdì 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, la domenica precedente 352.

A livello nazionale sono 79.895 (erano 85.288) i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 529.882 tamponi (490.711), mentre i decessi sono 128 (137). Tasso di positività al 15,1% (14,8%).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.987 di cui 1.431 a Milano città;

Bergamo: 558;

Brescia: 985;

Como: 640;

Cremona: 275;

Lecco: 299;

Lodi: 131;

Mantova: 374;

Monza e Brianza: 702;

Pavia: 407;

Sondrio: 97;

Varese: 793.