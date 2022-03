Il Covid torna a mordere: 1.131 nuovi casi nel bresciano

(red.) Il Covid rialza la testa e salgono i contagi. Secondo il report di Regione Lombardia sono 91.356 i tamponi effettuati (su un totale complessivo di 33.877.401) e che hanno dato esito positivo in 9.540 casi, di cui 1.131 nel bresciano, seconda provincia con il numero più elevato di nuove positività dopo Milano ( 3.214 )

In terapia intensiva è stabile il numero dei ricoveri (=73), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 829 (+43). I decessi sono stati 14, per un totale complessivo di 38.966.

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 308. Domenica erano 507. Sabato erano 599, venerdì 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, la domenica precedente 352.

A livello nazionale sono 85.288 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 587.015 tamponi, mentre i decessi sono 180. Tasso di positività al 14,5%. I contagi da inizio pandemia salgono a 13.489.319.