Coronavirus: nel Bresciano 308 contagi, in Lombardia 2.336 e 13 decessi

(red.) Lunedì 14 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 21.697 rispetto ai precedenti 46.087 e hanno evidenziato 2.336 nuovi positivi (erano 4.791). Il tasso di positività è 10,7% (era 10,3%). I decessi sono stati 13 (erano 18 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.939. I ricoverati in terapia intensiva sono 73 (=), i ricoverati Covid in altri reparti sono 786 (+24).

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 308. Domenica erano 507. Sabato erano 599, venerdì 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, la domenica precedente 352.

Lunedì 14 marzo sono stati 28.900 i nuovi contagi da Covid a livello nazionale contro i precedenti 48.886. Le vittime sono state 129 (domenica erano state 86). Con 204.877 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 330.028) il tasso di positività è 14,1%, rispetto al 14,8% precedente. Sono 518 i ricoverati nelle terapie intensive, due in più rispetto al giorno prima.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 874 di cui 488 a Milano città;

Bergamo: 104;

Brescia: 301;

Como: 172;

Cremona: 52;

Lecco: 49;

Lodi: 28;

Mantova: 69;

Monza e Brianza: 202;

Pavia: 113;

Sondrio: 16;

Varese: 218.