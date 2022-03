Contagi in risalita, ma zona bianca per altre 8 regioni

(red.) Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono 48.886 i nuovi casi di Covid rilevati in Italia. A fronte di 330.028 tamponi effettuati il tasso di positività risale al 14,8%. 86 i morti. In aumento le terapie intensive (+3) e i ricoveri (+6). Nel bresciano le nuove positività registrate sono state 507.

Tuttavia, la risalita dei contagi non ferma il cambio di colore delle regioni italiane.

Altre otto passeranno da lunedì 14 marzo in zona bianca: Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia. Lo ha comunicato il ministero della Salute alla luce dei dati della Cabina di Regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento.

La risalita dei contagi in Italia, certificata dopo due mesi di continua flessione dall’ultimo report dell’Iss (siamo a 510 casi ogni 100mila abitanti contro i 433 ogni 100mila abitanti della settimana precedente), non ha avuto riflessi per ora sul fronte dei ricoveri. In base all’ultimo monitoraggio dell’Iss-ministero della Salute (con dati al 10 marzo) il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è al 5,5% (contro il 6,6% della corsa settimana) mentre quello nei reparti ordinari è invece al 12,9% (rispetto al 14,7% della settimana precedente).

A fine mese, con la scadenza dello stato di emergenza, sarà archiviato anche il sistema dei colori, costruito in base al tasso di occupazione degli ospedali. Con questo trend arriveremo a quella data con tutta Italia in fascia bianca (quella con percentuali più basse di ricoveri).

Attualmente sono in zona bianca sette regioni e due province autonome (Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e PA di Bolzano e Trento). Ma altre otto si aggiungeranno a partire da lunedì 14 marzo. Si tratta di Valle d’Aosta, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia.

Per “scalare” dal giallo servono di norma 14 giorni in uno scenario inferiore. Non tutte e otto le regioni interessante dall’ordinanza del ministero della Salute li hanno (non li hanno Valle d’Aosta, Liguria e Toscana) ma la cabina di regia può decidere in autonomia di anticipare il passaggio di colore, se rileva ci siano le condizioni. In zona gialla restano Marche, Lazio, Calabria e Sardegna. Le prime tre dovrebbero essere “promosse” in area bianca lunedì 21 marzo.