In Lombardia 18 vittime e 4.791 nuovi casi, i bresciani sono 507

(red.) Domenica 13 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 46.087 rispetto ai precedenti 58.445 e hanno evidenziato 4.791 nuovi positivi (erano 5.501). Il tasso di positività è 10,3% (era 9,4%). I decessi sono stati 18 (erano 32 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.939. I ricoverati in terapia intensiva sono 73 (+1), i ricoverati Covid in altri reparti sono 762 (-14).

Domenica nel Bresciano i nuovi casi sono stati 507. Sabato erano 599, venerdì 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, la domenica precedente 352.

Domenica 13 marzo sono stati 48.886 i nuovi contagi da Covid a livello nazionale contro i precedenti 53.825. Le vittime sono state 86 (sabato erano state 133). Con 330.028 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 417.777) il tasso di positività è 14,8%, rispetto al 12,9% precedente. Sono 516 i ricoverati nelle terapie intensive, tre in più rispetto al giorno prima.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.662;

Bergamo: 283;

Brescia: 507;

Como: 370;

Cremona: 157;

Lecco: 145;

Lodi: 93;

Mantova: 187;

Monza e Brianza: 409;

Pavia: 196;

Sondrio: 108;

Varese: 442.