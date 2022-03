Nel Bresciano 599 contagiati, in Lombardia 5.501 e 32 vittime

(red.) Sabato 12 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 58.445 rispetto ai precedenti 60.094 e hanno evidenziato 5.501 nuovi positivi (erano 5.861). Il tasso di positività è 9,4% (era 9,7%). I decessi sono stati 32 (erano 19 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.921. I ricoverati in terapia intensiva sono 72 (-1), i ricoverati Covid in altri reparti sono 776 (-7).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 599. Venerdì erano 646, giovedì 630, mercoledì 584, martedì 754, lunedì 232, domenica 352, il sabato precedente 482. In lieve calo, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile di Brescia: alla data di venerdì erano 115 i pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva.

Sabato 12 marzo sono stati 53.825 i nuovi contagi da Covid a livello nazionale contro i precedenti 53.127 . Le vittime sono state 133 (venerdì erano state 156). Con 417.777 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 425.638) il tasso di positività è 12,9%, rispetto al 12,5% precedente. Sono 513 i ricoverati nelle terapie intensive, 14 in meno rispetto al giorno prima.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.923;

Bergamo: 338;

Brescia: 599;

Como: 373;

Cremona: 190;

Lecco: 194;

Lodi: 100;

Mantova: 214;

Monza e Brianza: 380;

Pavia: 290;

Sondrio: 73;

Varese: 493.