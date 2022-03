Contagi in calo, scattano le chiusure degli hub vaccinali

(red.) La pandemia morde di meno, i numeri dei contagi, così come quello dei decessi è in calo costante e la Direzione Generale Welfare del Pirellone, con un decreto, ha aggiornato i centri vaccinali che restano operativi in Lombardia e quelli che invece cessano l’attività.

Una decisione che, come si legge nel Decreto, è connessa “alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022”. Allo stesso tempo l’obiettivo è quello di “ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario”.

Il Decreto, inoltre, indica – per questa fase – “che le ATS dovranno coinvolgere maggiormente le farmacie territoriali e le Cooperative dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta”.

Nel bresciano restano attivi gli hub di Vobarno, quello all’Italmark di Chiari e quello di Iseo.

Cessa l’attività, dal prossimo 11 marzo, il punto vaccini di Iseo, al 31 di marzo cessano l’attività quelli di Manerbio, Castelletto di Leno e Sarezzo.

Chiuderanno invece il 15 di aprile gli hub di via Morelli a Brescia, di Chiari (centro sportivo) e, il 30 aprile, quello al Palasport di Lonato del Garda.

Hanno cessato l’attività il 7 marzo gli hub presso Api Industria di Brescia, quello all’Italmark di Ospitaletto, e a Brescia Sant’Eufemia, alla Fiera, sempre in città, al centro commerciale Elnòs di Roncadelle, a Gavardo, alla Fondazione Poliambulanza, alla clinica Sant’Anna e alla Rsa Fondazione Irene Rubini, sempre a Brescia.