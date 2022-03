Coronavirus: a Brescia 232 positivi, in Lombardia 1.614 e 30 decessi

(red.) Lunedì 7 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 19.902 rispetto ai precedenti 43.075 e hanno evidenziato 1.614 nuovi positivi (erano 3.627). Il tasso di positività è 8,1% (era 8,4%). I decessi sono stati 30 (erano 34 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.822. I ricoverati in terapia intensiva sono rimasti 82 (=), i ricoverati Covid in altri reparti sono 821 (=).

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 232. Domenica erano 352. Sabato erano 482, venerdì 499, giovedì 521, mercoledì 575, martedì 689, lunedì 185, la domenica precedente 404.

Lunedì 7 marzo sono stati 22.083 i nuovi contagi da Covid a livello nazionale contro i precedenti 35.057. Le vittime sono state 130 (domenica erano state 105). Con 296.246 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 296.246) il tasso di positività è 11,7%, rispetto al 10,5% precedente. Sono 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 575 di cui 307 a Milano città;

Bergamo: 89;

Brescia: 232;

Como: 97;

Cremona: 51;

Lecco: 27;

Lodi: 16;

Mantova: 56;

Monza e Brianza: 134;

Pavia: 99;

Sondrio: 11;

Varese: 139.