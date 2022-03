Nel Bresciano 449 nuovi casi, in Lombardia 4.326 con 37 vittime

(red.) Venerdì 4 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 55.912 rispetto ai precedenti 67.160 e hanno evidenziato 4.326 nuovi positivi (erano 4.386). Il tasso di positività è 7,7% (era 6,5%). I decessi sono stati 37 (erano 35 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.726. I ricoverati in terapia intensiva sono 89 (-1), i ricoverati Covid in altri reparti sono 894 (-57).

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 449. Giovedì erano 521, mercoledì 575, martedì 689, lunedì 185, domenica 404, sabato 528, il venerdì precedente 558. In calo, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile di Brescia: alla data di venerdì 4 sono 124 i pazienti ricoverati, di cui 10 in terapia intensiva.

In Italia sono stati 38.095 i nuovi casi di Covid-19 registrati venerdì 4 marzo (giovedì erano 41.400). Si sono segnalate 210 vittime (erano 185). Mentre sono stati 388.836 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 431.312), e il tasso di positività è 9,8%, dal 9,6% precedente. Sono 625 i pazienti in terapia intensiva, 29 in meno del giorno prima. Le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 155.609.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.440 di cui 640 a Milano città;

Bergamo: 286;

Brescia: 499;

Como: 257;

Cremona: 176;

Lecco: 110;

Lodi: 88;

Mantova: 187;

Monza e Brianza: 397;

Pavia: 228;

Sondrio: 99;

Varese: 356.