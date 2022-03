In Lombardia 35 vittime e 4.386 contagiati, 521 sono bresciani

(red.) Giovedì 3 marzo 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 67.160 rispetto ai precedenti 66.344 e hanno evidenziato 4.386 nuovi positivi (erano 4.713). Il tasso di positività è 6,5% (era 7,1%). I decessi sono stati 35 (erano 23 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.689. I ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-8), i ricoverati Covid in altri reparti sono 951 (-29).

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 521. Mercoledì erano 575, martedì 689, lunedì 185, domenica 404, sabato 528, venerdì 558, il giovedì precedente 660.

In Italia sono stati 41.400 i nuovi casi di Covid-19 registrati giovedì 3 marzo (mercoledì erano 36.429). Si sono segnalate 185 vittime (erano 214). Sono stati 431.312 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 415.288), e il tasso di positività è 9,6%, dall’8,8% precedente. Sono 654 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 27 in meno del giorno prima. Le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 155.399.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.420 di cui 645 a Milano città;

Bergamo: 297;

Brescia: 521;

Como: 249;

Cremona: 179;

Lecco: 111;

Lodi: 59;

Mantova: 244;

Monza e Brianza: 347;

Pavia: 267;

Sondrio: 72;

Varese: 415.