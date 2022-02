Novovax, prime somministrazioni a Brescia e a Darfo

(red.) Domenica la consegna delle dosi del nuovo vaccino Novovax a Brescia e ad Esine (22.100 su 174mila a livello lombardo) e da questo lunedì 28 febbraio le prime somministrazioni all’hub di via Morelli, in città, e al centro vaccinale di Darfo, in Valcamonica, presso il Centro congressi.

Il nuovo vaccino, basato sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, verrà somministrato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte e per le seconde che saranno rinnovate dopo tre settimane.