A Brescia 528 nuovi casi, in Lombardia 4.408 e 19 vittime

(red.) Sabato 26 febbraio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 61.166 rispetto ai precedenti 63.428 e hanno evidenziato 4.408 nuovi positivi (erano 4.599). Il tasso di positività è rimasto 7,2% (era già 7,2%). I decessi sono stati 19 (erano 50 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.537. I ricoverati in terapia intensiva sono 98 (-5), i ricoverati Covid in altri reparti sono 1.103 (-84).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 528. Venerdì erano 558, giovedì 660, mercoledì 669, martedì 893, lunedì 300, domenica 518, il sabato precedente 749. In calo, anche nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid al Civile di Brescia: erano 176 i pazienti ricoverati alla data di venerdì, di cui 17 in terapia intensiva.

In Italia sono stati 38.375 i nuovi casi di Covid-19 registrati sabato 26 febbraio (venerdì erano 40.948). Si sono segnalate 210 vittime (erano 193). Sono stati 434.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 440.115), e il tasso di positività è 8,8%, dal 9,3% precedente. Sono 763 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 36 in meno del giorno prima.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.404;

Bergamo: 318;

Brescia: 528;

Como: 266;

Cremona: 208;

Lecco: 119;

Lodi: 73;

Mantova: 216;

Monza e Brianza: 356;

Pavia: 228;

Sondrio: 81;

Varese: 434.