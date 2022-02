Vaccini anti-Covid: dal 1° marzo il Novavax e la quarta dose agli immunocompromessi

(red.) Dal 1° marzo 2022, solo presso il centro vaccinazioni di via Morelli a Brescia, inizieranno ad essere somministrate le prime dosi del vaccino Nuvaxovid (Novavax) per i residenti in città e per tutti i cittadini della provincia. Presso tutti i centri vaccinali dell’Asst Spedali Civili sono disponibili le quarte dosi per i soggetti immunocompromessi. Per entrambe le vaccinazioni è già attivo il portale di prenotazione.

Vaccino Novavax. Dal 1° marzo 2022 inizieranno le somministrazioni del vaccino Nuvaxovid (Novavax) – prima dose. Il vaccino sarà somministrato, per tutta la Provincia di Brescia, solo presso il Centro di Via Morelli in città, su prenotazione. Per la prenotazione della vaccinazione accedere al portale prenotazioni https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Il vaccino sarà utilizzato per le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte.

Il vaccino Novavax è il primo prodotto scudo anti-Covid a base di proteine autorizzato in Ue. Una nuova arma contro il virus, che si affianca ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che, in base agli studi disponibili, sarebbe molto alta. Un’arma importante per la lotta alla pandemia che potrebbe convincere i più riluttanti alla vaccinazione.

Quarta dose per immunocompromessi. Dal 1° marzo 2022, inizieranno le somministrazioni della Dose booster – post dose addizionale (quarta dose per soggetti immunocompromessi), come previsto dalla ordinanza ministeriale del 21 febbraio 2022. I destinatari sono i cittadini con marcata compromissione della risposta immunitaria di età pari o superiore a 12 anni, che abbiano già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi (di cui la terza addizionale), dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla dose addizionale stessa. Chi sono i soggetti immunocompromessi? Ai fini della somministrazione della quarta dose, sono considerati immunocompromessi affetti da una delle patologie elencate in questa tabella.

