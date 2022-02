Coronavirus: nel Bresciano 669 positivi, in Lombardia 5.534 e 18 decessi

(red.) Mercoledì 23 febbraio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 72.816 rispetto ai precedenti 97.127 e hanno evidenziato 5.534 nuovi positivi (erano 7.146). Il tasso di positività è 7,5% (era 7,3%). I decessi sono stati 18 (erano 53 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.423. I ricoverati in terapia intensiva sono 130 (-7), i ricoverati Covid in altri reparti sono 1.201 (-71).

Mercoledì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 669. Martedì erano 893. Lunedì erano 300, domenica 518, sabato 749, venerdì 778, giovedì 810, mercoledì 714.

In Italia sono stati 49.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati mercoledì 23 febbraio (martedì erano 60.029). Si sono segnalate 252 vittime (erano 302). Sono stati 479.447 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 603.639), e il tasso di positività è al 10,2%, dal 9,9% precedente. Sono 886 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 10 in meno del giorno prima.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.813 di cui 727 a Milano città;

Bergamo: 392;

Brescia: 669;

Como: 277;

Cremona: 239;

Lecco: 173;

Lodi: 116;

Mantova: 273;

Monza e Brianza: 439;

Pavia: 332;

Sondrio: 103;

Varese: 509.