Coronavirus: nel Bresciano 300 contagi, in Lombardia 1.804 e 37 morti

(red.) Lunedì 21 febbraio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 23.790 rispetto ai precedenti 50.619 e hanno evidenziato 1.804 nuovi positivi (erano 4.303). Il tasso di positività è 7,5% (era 8,5%). I decessi sono stati 37 (erano 29 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.352. I ricoverati in terapia intensiva sono 143 (-9), i ricoverati Covid in altri reparti sono 1.340 (+11).

Lunedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 300. Domenica erano 518. Sabato erano 749, venerdì 778, giovedì 810, mercoledì 714, martedì 1.090, lunedì 313.

In Italia sono stati 24.408 i nuovi casi di Covid-19 registrati domenica 20 febbraio (sabato erano 42.081). Si sono segnalate 201 vittime (erano 142). Sono stati 231.766 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 372.776), e il tasso di positività è al 10,5%, dal 11,3% precedente. Sono 928 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 6 in meno del giorno prima.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 579 di cui 279 a Milano città;

Bergamo: 136;

Brescia: 300;

Como: 113;

Cremona: 56;

Lecco: 31;

Lodi: 29;

Mantova: 57;

Monza e Brianza: 153;

Pavia: 112;

Sondrio: 34;

Varese: 111.