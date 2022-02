In Lombardia 59 vittime e 5.413 nuovi positivi, 778 i bresciani

(red.) Venerdì 18 febbraio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 71.286 rispetto ai precedenti 79.057 e hanno evidenziato 5.413 nuovi positivi (erano 6.116). Il tasso di positività è 7,5% (era 7,7%). Purtroppo i decessi sono stati ancora 59 (erano 51 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 38.237. I ricoverati in terapia intensiva sono 155 (-3), i ricoverati Covid in altri reparti sono 1.523 (-126).

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 778. Giovedì erano 810, mercoledì 714, martedì 1.090, lunedì 313, domenica 679, sabato 918. Ats Brescia ha comunicato la morte di due persone: un 78enne di Salò deceduto il 14 febbraio e una 84enne di Capriolo deceduta il 15.

Sono in calo, nell’ultima settimana, i ricoveri di pazienti positivi Covid all’Ospedale Civile di Brescia: alla data di venerdì 18 febbraio sono 194 i pazienti ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva.

In Italia sono stati 53.662 i nuovi casi di Covid-19 registrati venerdì 18 febbraio (giovedì erano 57.890). Si sono segnalate 314 vittime (erano 320). Sono stati 510.283 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 538.131), e il tasso di positività è al 10,5%, dal 10,7% precedente. Sono 987 i pazienti attualmente in terapia intensiva, 50 in meno del giorno prima. Le vittime totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 152.596.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 1.679 di cui 716 a Milano città;

Bergamo: 461;

Brescia: 778;

Como: 356;

Cremona: 194;

Lecco: 125;

Lodi: 100;

Mantova: 305;

Monza e Brianza: 427;

Pavia: 338;

Sondrio: 92;

Varese: 408.