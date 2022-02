Green Pass, ipotesi abolizione dal 31 marzo?

(red. ) La possibile eliminazione del Green Pass il 31 marzo “è uno scenario possibile, oggi dobbiamo completare la somministrazione delle terze dosi con questo ritmo è ragionevole pensare che per marzo potremmo avere completato la campagna vaccinale aprendo un nuovo scenario con progressivo allentamento delle misure restrittive, Green Pass compreso”.

Così a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio1, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

Obiettivo del governo, ha aggiunto, è “riportare alla normalità il Paese. Credo che sicuramente lo stato d’emergenza non verrà più rinnovato e da quel momento inizierà certamente una fase nuova”.

Sono circa un milione in Italia i non vaccinati tra i 50 e i 69 anni: escludendo pensionati, esenti e chi non ha un’occupazione, si calcola che potrebbero essere circa 500mila gli inadempienti.

L’Inps ha aggiunto una nuova funzionalità al servizio GreenPass50+ per la verifica del pass nelle aziende con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA. Il servizio aggiornato fornisce l’esito della verifica del Green pass (positivo o negativo) tenendo conto del requisito anagrafico.

Nel calendario delle scadenze delle misure adottate per contrastare l’emergenza Covid restano alcune date da ricordare: fino al 28 febbraio nelle scuole statali e paritarie saranno distribuite gratuitamente le mascherine Ffp2 ad alunni e docenti che dovranno sottoporsi ad auto sorveglianza. Gli studenti che dovranno fare auto sorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente.

Il 31 marzo scade lo stato d’emergenza in vigore da oltre due anni, al quale sono legate tutta una serie di norme tra le quali quelle sullo smart working. L’orientamento, se continuerà il calo dei contagi e dei ricoveri, è di non prorogarlo. Entro questa data si capirà anche se resterà o meno il green pass: il governo non ha ancora preso una decisione ufficiale anche se è probabile che resti almeno fino al 15 giugno. Da quest’ultima data, per gli over 50 termina l’obbligo del vaccino in base a quanto deciso nel decreto legge di inizio gennaio.

Nel Bresciano, i lavoratori tra i 50 ed i 69 anni ancora non vaccinati sono 13.779, pari al 3,82% della platea dei vaccinabili.

Intanto, nella giornata in cui è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per gli over50, in tutta Italia si sono svolte proteste: a Roma un centinaio di manifestanti si è radunato al Circo Massimo. A Torino un centinaio di lavoratori – guidati dal SI Cobas – ha manifestato davanti al Comune. «Ci sono 500 lavoratori comunali che rischiano di esser sospesi», lamentano, annunciando anche l’avvio di una raccolta fondi per una cassa di mutuo soccorso per i lavoratori sospesi. Dal Comune fanno sapere che i dipendenti non vaccinati di cui si sta valutando l’eventuale esenzione o le cause legittime per la mancata presenza al lavoro sono 219.

A Genova in 200 hanno sfilato in corteo per le vie del centro. Un’infermiera sospesa ha parlato dal palco di «pura discriminazione di chi non accetta un ricatto che passa attraverso il proprio corpo trasformando l’uomo in una cavia da laboratorio». A Trieste in 300 hanno occupato il lungomare. A Milano l’amministrazione fa sapere che il numero di dipendenti senza pass non influenza l’andamento dei servizi che sono regolari. Neanche nel Lazio si segnalano disagi per l’assenza di lavoratori.