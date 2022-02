Bruxelles, la Lega contro le eurofollie su cibo e vino

(red.) “Il tempo occupato in Europa per combattere l’approccio massimalista sul cibo è purtroppo inversamente proporzionale a quello riservato per le battaglie giuste e realmente importanti per i cittadini”, si legge in una nota degli europarlamentari della Lega, tra cui Stefania Zambelli. “Ben venga una strategia a livello comunitario per la prevenzione e la lotta al cancro, con particolare attenzione al coordinamento e alla condivisione di conoscenze e tecnologie a livello transfrontaliero. Ma diciamo no a penalizzazione e ruolo strumentale che vengono assegnati alla carne e alle bevande alcoliche tra i fattori di rischio, senza alcuna base scientifica e riferimento al valore di un consumo corretto e – per le bevande alcoliche – moderato”.

Il riferimento è alla partita in gioco per il vino che in questi giorni è decisiva con il NutriScore che fa discutere di bollino nero e allarmi per la salute, rischiando di danneggiare i nostri prodotti e l’intero made in Italy,

“Il tempo impiegato a contrastare questi attacchi strumentali o a provvedimenti come il NutriScore”, scrivono Zambelli e i suoi colleghi, “è sottratto a battaglie più urgenti e nobili, come quella dedicata all’obiettivo di combattere concretamente il cancro. La dieta mediterranea è una componente importante in questa sfida e l’Europa, anziché criminalizzare le nostre eccellenze e il Made in Italy, dovrebbe partire da questa certezza. La Lega si batte in prima linea contro queste eurofollie e sosterrà con forza le istanze dei produttori e della comunità scientifica in questo senso”.