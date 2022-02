Open day vaccinale 5-11 anni a Brescia, Chiari e Manerbio

(red.) Ancora un open day vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni nel Bresciano.

Sabato 12 e domenica 13 febbraio, libero accesso alle vaccinazioni (senza prenotazione, quindi), a Brescia, in via Morelli, sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 8 alle 19; presso l’hub vaccinale allestito all’ Italmark di

Chiari, sempre sabato, dalle 8 alle 19, e, domenica dalle,8 alle 14 e a Manerbio, sabato dalle 8 alle 20, e domenica dalle 8 fino alle 20.

Nell’ultimo open day pediatrico erano stati vaccinati oltre 700 bambini.