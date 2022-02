Vaccino 5-11 anni, open day nel fine settimana

(red.) Anche il weekend, del 5 e 6 febbraio, i bambini della fascia d’età 5-11 anni potranno accedere in 30 centri vaccinali della Regione Lombardia senza prenotazione.

“Regione Lombardia – ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – in questo mese conclusivo della campagna massiva, compie un ulteriore sforzo organizzativo, grazie al generoso impegno del personale che lavora nei centri vaccinali, per venire incontro alle famiglie e offrire la possibilità di ricevere la somministrazione senza prenotazione“.

“Gli ultimi dati dei contagi tra la popolazione scolastica, più bassi tra gli adolescenti che sono più vaccinati, dimostrano sul campo l’efficacia del vaccino anche nell’evitare i contagi, e quindi a scongiurare i possibili sintomi a lungo termine post guarigione, oltre ai decorsi più gravi della malattia”.

Non è necessario prenotarsi, ma presentarsi con tessera sanitaria e documento di riconoscimento. Per i genitori/tutori è richiesta l’identificazione con un documento di riconoscimento. Il vaccino inoculato sarà ad mRNA, Comirnaty della Pfizer BioNTech, in formulazione pediatrica. La dose di richiamo sarà somministrata a 3 settimane di distanza.

Possono sottoporsi a vaccinazione tutti i bambini nella fascia 5 -11 anni che ancora non hanno effettuato la prima dose, quelli sottoposti ad auto-sorveglianza e quelli che non sono riusciti ad effettuare il richiamo (seconda dose) a causa di auto-sorveglianza o malattia (non Covid). Non possono invece essere vaccinati i bambini sottoposti a provvedimenti di quarantena/isolamento.

Nel Bresciano gli hub vaccinali attrezzati per il vaccino Covid pediatrico sono: in città in via Morelli (sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 8 alle 19); a Manerbio al Polivalente (sabato 8-20 e domenica 8-20); a Chiari, presso l’ Italmark (sabato 8-19) e (domenica 8-14).

In Valcamonica: sabato presso il Centro Congressi Darfo Boario Terme ( 9-17) e domenica 6 febbraio all’ Ambulatorio PVO dell’ Ospedale di Esine (14,30- 16,30).