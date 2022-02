Iseo, senza Green Pass e mascherina al bar (e pure con la droga)

(red.) Hanno fatto “filotto” di sanzioni il cliente ed la titolare di un bar nel centro di Iseo, nel Bresciano.

Durante un controllo dei carabinieri della Compagnia di Chiari sulla corretta applicazione delle norme per il contrasto ed il contenimento del Covid19, l’avventore, un 33enne residente in paese, è stato sorpreso a consumare in un locale, sprovvisto di certificazione verde e di dispositivo di protezione individuale, venendo sanzionato per 800 euro.

Nei guai anche la titolare dell’esercizio pubblico, anch’essa multata per la medesima cifra. Non solo, è stata disposta la chiusura di cinque giorni per il locale, il Bar 28 di via Mirolte.

Il 33enne, sottoposto a perquisizione, è risultato essere in possesso di una dose di sostanza stupefacente ad uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.