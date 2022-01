Vaccino, sabato in Lombardia 9.397 bambini all’open day

(red.) Sono stati 9.397 i bambini vaccinati sabato negli hub della Lombardia aperti per l’open day riservato ai piccoli tra i 5 e gli 11 anni anche senza prenotazione. Di questi 4.390 hanno ricevuto la prima dose e 5.007 la seconda.

I dati sono stati diffusi domenica dall’assessorato regionale al Welfare e si riferiscono a 25 centri del territorio lombardo (tra cui quelli in provincia di Brescia) che hanno aderito al week end di vaccinazioni ad accesso libero organizzato dalla Regione per la fascia d’età 5-11 anni.

Considerando invece il totale dei centri vaccinali lombardi (49), il totale delle vaccinazioni pediatriche effettuate sabato nella nostra regione sale a 13.024, di cui 6.587 prime dosi e 6.437 seconde dosi.