Le discoteche: “Fateci aprire per San Valentino”, il governo decide

(red.) Il Consiglio dei ministri, previsto per questo lunedì alle 15, deciderà su alcune misure in scadenza per il contenimento del Covid come l’obbligo di mascherine all’aperto, la chiusura delle discoteche e le feste di piazza.

Il sindacato dei locali da ballo (Silb) chiede al governo che il divieto per le discoteche, se confermato, duri al massimo un paio di settimane, con la possibilità di riaprire almeno per San Valentino, cioè il 14 febbraio, festa degli innamorati. “Siamo a disposizione per creare le condizioni per riaprire in sicurezza. Regole e indicazioni le abbiamo sempre rispettate e continueremo a farlo”, dicono i proprietari dei locali.