Vaccini per bambini 5-11 anni, oggi domenica di open day

(red.) Sabato si è svolta la prima giornata di open day per i bambini al di sotto degli 11 anni in quattro hub vaccinali bresciani, dove sono stati vaccinati circa 500 piccoli. Anche questa domenica 30 gennaio i ragazzi dai 5 agli 11 anni possono ricevere il vaccino anti Covid senza aver prima preso un appuntamento.

Sono coinvolti cinque centri vaccinali della provincia di Brescia: a Sarezzo (in via Verdi) dalle8 alle 19; a Poncarale (in via Fermi) dalle 9 alle 16; al Polivalente di Manerbio (in via Duca d’Aosta) dalle 8 alle 20; al centro Italmark di Chiari (in via Brescia) dalle 8 alle 14; e in Valcamonica a Esine (in via Manzoni) dalle 13 alle 15.

In tutti questi hub vaccinali sono stati allestiti percorsi riservati ai bambini che si potranno presentare con accesso libero. Serviranno solo un regolare documento di riconoscimento per i genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega, oltre alla tessera sanitaria del bambino.

In Lombardia sono in tutto 24 i centri vaccinali coinvolti nell’open day per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni: la scelta di intervenire massicciamente su questa fascia d’età deriva dal boom dei contagi verificatisi nelle scuole elementari lombarde nell’ultima settimana (più 24,8% rispetto alla settimana precedente). Fino alle 13,30 di sabato le dosi di vaccino inoculate ai bambini nella fascia 5-11 anni sono state 6.440 in tutta la regione.