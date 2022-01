False mail scadenza Green Pass: “E’ una truffa”

(red.) Allarme truffe Green Pass. Il Ministero della Salute informa, attraverso anche i canali social, che stanno circolando email fasulle da un mittente che si accredita come il dicastero.

Il messaggio, in oggetto, riporta la scritta: “Attenzione: Certificazione verde Covid-19 sospesa”, e risulta inviato da “ministerodellasalute.pro.it”.

Si tratta di un tentativo di phishing, ovvero un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale malintenzionati cercano di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali per farne un uso improprio. Per informazioni sulla Certificazione verde Covid-19, in caso di dubbi, si può chiamare il numero 1500 che è stato attivato il 27 gennaio 2020 e a cui rispondono operatori appositamente formati insieme a dirigenti sanitari.

Il servizio di risposta ai cittadini è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni.