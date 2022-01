Tamponi in auto: Asst Franciacorta trasloca da Chiari a Rovato

(red.) Da martedì 25 gennaio, il drive through dell’Asst Franciacorta dove vengono effettuati direttamente in auto i tamponi molecolari per il Covid-19 viene trasferito da Chiari (dove si trovava in via Per Castelcovati) a Rovato, in via Martinengo Cesaresco, nel grande parcheggio da 10mila metri quadrati del Foro Boario, dove si svolge anche il mercato del lunedì. Lo spazio è quello tra la caserma dei carabinieri e l’isola ecologica: l’assistenza non sanitaria sarà effettuata dagli alpini e dalla Protezione civile.

Il servizio di drive through sarà aperto tutti i giorni feriali dalle 8 alle 16, ma anche il primo, il terzo e il quinto sabato di ogni mese dalle 8 alle 14 e la seconda e la quarta domenica, sempre dalle 8 alle 14.

Attenzione, però: non ci si può presentare liberamente per effettuare il tampone, neppure a pagamento. L’accesso è riservato a chi è in possesso di una prenotazione del medico o del pediatra di base, con una ricetta medica o alla fine della quarantena, presentando la disposizione rilasciata dalla Ats.