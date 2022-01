Montichiari, da febbraio tamponi in auto a 18 euro

(red.) Dovrebbe aprire martedì 1 febbraio a Montichiari nel parcheggio tra il PalaGeorge e il Velodromo un punto tamponi drive through, per effettuarli direttamente in automobile. Il servizio, che sarà aperto sette giorni su sette, avrà un costo di 18 euro e verrà effettuato da una società privata, la Medical Desk.

La giunta Togni ha già approvato la decisione di mettere a disposizione gratuitamente l’area che, dalla prossima settimana, comincerà ad essere attrezzata con un ufficio mobile e i gazebo. Vi si effettueranno tamponi antigenici rapidi con refertazione e invio alla Regione Lombardia e al Ministero della Salute per ottenere il green pass.