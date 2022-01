Tamponi per gli studenti, una corsia preferenziale in Fiera

(red.) Regione Lombardia, in collaborazione con le Ats territoriali, comunica che da lunedì saranno attivi percorsi dedicati ai tamponi per gli studenti nei punti gestiti da ASST e privati, che si vanno ad affiancare alla già capillare offerta delle farmacie. Pur restando le farmacie canale preferenziale per questa casistica, a Brescia verrà allestita una corsia dedicata al punto tamponi in Fiera, oggi destinato esclusivamente ai test per sintomatici e fine quarantena. Il punto tamponi drive through di via Caprera al Brixia Forum è attivo per le scuole dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 e sabato e domenica dalle 10 alle 13.

Anche Asst Valcamonica mette a disposizione un punto prelievi destinato agli studenti e al personale scolastico: da martedì 25gennaio (sempre solo per gli studenti in quarantena o in sorveglianza attiva con prenotazione) si potrà accedere all’ospedale di Esine, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 e il sabato dalle 11 alle 12 e all’ospedale di Edolo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 11.

“Le singole Ats, attraverso i loro siti web – spiega la nota – provvederanno a dare informazione circa gli orari di apertura dedicati alla fascia scolastica e alle modalità di accesso. Eventuali aggiornamenti e aperture di ulteriori centri saranno disponibili sempre sui siti delle Ats. Si ricorda comunque che l’accesso sarà assicurato solo alle persone con titolo di accesso al tampone: prenotazione informatica da parte del medico, stampa del provvedimento di quarantena/sorveglianza di Ats, ricetta Mmg/Pls dematerializzata”.