Passa in consiglio regionale lo psicologo di base per tutti i lombardi

(red.) Brescia in Azione esprime soddisfazione per il risultato ottenuto da Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione, che ha visto approvare l’emendamento proposto in consiglio regionale sul tema dello psicologo di base per tutti i cittadini lombardi. “C’è davvero tanta felicità e tanto orgoglio. Ho lavorato, in queste settimane, per portare in aula un testo equilibrato, basato sui dati e sulle evidenze, un testo chiaro e mirato al benessere delle tante, anzi, tantissime persone, ragazzi e bambini che hanno patito e stanno soffrendo soprattutto in questo periodo di Pandemia. Sono fiero di aver dato avvio ad un percorso preciso, che vedrà l’introduzione della figura dello psicologo di base all’interno dei servizi offerti dalla sanità pubblica regionale: una figura accessibile a tutti, gratuita, territoriale e di fiducia al servizio della nostra Regione all’interno delle Case della Comunità”, ha commentato Carretta.

“Confido”, prosegue Carretta, “in una rapida messa a terra del progetto, un ampio e serio coinvolgimento dell’Ordine degli Psicologi lombardi, che ringrazio per il supporto di queste ore, ma anche una precisa analisi dei dati che Regione ha già in possesso: in poche parole, serve che questo impegno sia preso sul serio e predisposto con misure che mirino a rendere questo servizio strutturale, utile e conosciuto all’interno della nostra sanità pubblica. Voglio ringraziare i colleghi di minoranza e quelli di maggioranza, e tutti i gruppi che hanno deciso di votare e sottoscrivere la mozione, per avermi dato fiducia, e ci tengo sin da oggi a ribadire l’esigenza di una legge strutturale condivisa su cui sono pronto a collaborare con grande serietà e senso di responsabilità”.

“Grande soddisfazione per l’approvazione di un provvedimento portato da Azione dal basso, a dimostrazione della continua vicinanza al territorio del nostro partito. Un ringraziamento a Niccolò Carretta che si è fatto portavoce delle istanze raccolte e Monica Lippa, componente del tavolo sanità lombardo e coordinatrice bresciana del gruppo sanità per il grande lavoro svolto. Azione intende continuare a lavorare per intercettare le istanze del territorio da portare nelle Istituzioni in cui siamo presenti”, ha commentato Fabrizio Benzoni, segretario provinciale di Brescia in Azione.