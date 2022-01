Tamponi molecolari, nuovo drive through a San Zeno

(red.) Per ovviare alle criticità legate alle lunghe attese per effettuare i tamponi molecolari alla Fiera di via Caprera a Brescia, Regione Lombardia e Ats hanno attivato un nuovo punto prelievi a San Zeno, gestito dal laboratorio privato Bioside.

«Regione Lombardia viste le criticità rilevate rispetto alla effettuazione dei tamponi sul territorio e alla costante crescita di richiesta, ha adottato una specifica delibera di giunta, grazie alla quale Ats Brescia ha potuto attivare un contratto con il laboratorio privato Bioside che già nel corso del 2020 aveva lavorato per la gestione della pandemia anche con modalità drive through».

Da venerdì 14 gennaio, «il Laboratorio potrà effettuare tamponi all’interno del Servizio Sociosanitario Regionale (SSR). Le persone potranno accedere al tampone fornito da Bioside attraverso prenotazione diretta del proprio medico di medicina generale /pediatra di famiglia oppure con prescrizione dello stesso medico di famiglia», spiega il comunicato.

Il punto tamponi ha sede in via Galvani 4 a San Zeno e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 e il sabato dalle 12 alle 17.