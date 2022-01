In Lombardia 115 morti e 33.856 nuovi casi, 4.473 sono bresciani

(red.) Venerdì 14 gennaio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 214.163 rispetto ai precedenti 237.324 e hanno evidenziato 33.856 nuovi positivi (erano 39.683). Il tasso di positività è al 15,8% (era 16,7%). I decessi sono stati 115 (erano 52 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 35.777. I ricoverati in terapia intensiva sono 262 (+5), i ricoverati Covid in altri reparti sono 3.469 (+17).

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 4.473. Giovedì erano 5.363, mercoledì 5.880, martedì 6.408, lunedì 1.725, domenica 5.049, sabato 6.444. E’ aumentato, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile di Brescia: alla data di venerdì 14 sono 246 i pazienti ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva.

In Italia sono stati 186.253 i nuovi casi di Covid-19 registrati venerdì 14 gennaio (giovedì erano 184.615). Sono state segnalate 360 vittime (giovedì 316). Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (contro 1.181.179), e il tasso di positività è al 16,4% dal 15,6% precedente. I pazienti in terapia intensiva sono 1.679 (più 11).

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città;

Bergamo: 2.999;

Brescia: 4.473;

Como: 1.998;

Cremona: 1.087;

Lecco: 897;

Lodi: 821;

Mantova: 1.433;

Monza e Brianza: 2.709;

Pavia: 1.855;

Sondrio: 961;

Varese: 2.976