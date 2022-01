Contagi, nessun Comune bresciano è “Covid free”

(red.) Non c’è più nessun Comune bresciano che possa fregarsi del titolo di “Covid free”.

Con l’impennata dei contagi, che, mercoledì hanno toccato quota 5.880, anche i piccoli centri, come Magasa, che aveva resistito, per quasi due anni alla pandemia, senza registrare positività, sono oramai tutti stati colpiti (in misura diversa) dal coronavirus.

Per la prima volta, dall’inizio della pandemia in tutti i 205 Comuni bresciani si è registrato almeno un caso.

Tre i nuovi contagi nel paese in Valvestino, uno a Zone, Irma, Valvestino, Pertica Alta, Paisco Loveno e Cigole, centri che hanno perso la loro “immunità”.

In Lombardia i decessi, mercoledì, sono stati 91, cinque quelli nel bresciano: a Carpenedolo è morto un 60enne, a Montichiari una persona di 73 anni, a Brescia un 90enne, a Bedizzole una persona di 60 anni e a Coccaglio un 77enne.