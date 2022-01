“Entro due mesi metà degli europei saranno stati contagiati da Omicron”

(red.) Secondo il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà stato contagiato dalla variante Omicron del Covid. L’affermazione è stata fatta durante un incontro sull’andamento della pandemia nel nostro continente.

“In alcuni Paesi europei il picco della variante Omicron è già stato raggiunto, ma la situazione all’interno del continente è molto variegata quindi bisogna sempre ricordarsi di proteggere i più vulnerabili”, ha detto Kluge. “Sono preoccupato per il fatto che la variante si stia spostando verso est e quindi dobbiamo ancora vedere il suo pieno impatto in Paesi in cui i livelli di vaccinazione sono più bassi e dove si rischia una malattia più grave nei non vaccinati”.