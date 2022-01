Contagi, la Lombardia rischia la zona arancione

(red.) Sono dieci le regioni che nelle prossime due settimane potrebbero avere numeri tali da superare le soglie per entrare nella zona arancione, e tra queste c’è la Lombardia, attualmente “in giallo”, altre due si avvicinano invece al giallo e la provincia autonoma di Bolzano potrebbe tornare nella zona bianca.

Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), basate sui dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativi alla capienza dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive al 7 gennaio.

Si avvicinano alla zona arancione Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta e Liguria; vanno invece verso il giallo Puglia e Sardegna.

Quasi al picco dell’incidenza dei positivi totali l’Umbria, mentre ci si avvicinano Campania, Lombardia e Molise.

Nel Bresciano i contagi hanno toccato gli oltre 5mila casi, per un totale settimanale di quasi 33.500 (33.495), pe runa media di 5mila nuove positività al giorno, con un’incidenza di 2.648 casi ogni 100mila abitanti ed una crescita costante negli ultimi 3 mesi.

I contagi da coronavirus, in Lombardia, sono stati 37mila, con un tasso di positività che è lievemente sceso, passando da sotto il 20%, ma cn un’incidenza salita a 2.730 casi ogni 100mila abitanti.

La zona arancione si avvicina in considerazione dei numeri dei ricoveri e dell’occupazione delle terapie intensive: in area medica è al 27,6%, in Terapia intensiva al 15,9%, con una soglia fissata per il passaggio al successivo colore arancione, rispettivamente, al 30% e al 20%.

Nel Bresciano i pazienti Covid ricoverati sono 430, di cui 34 in Terapia intensiva.