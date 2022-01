Nel Bresciano 6.444 nuovi casi, in Lombardia 48.808 con 20 vittime

(red.) Sabato 8 gennaio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 236.276 rispetto ai precedenti 74.926, e hanno evidenziato 48.808 nuovi positivi (erano 18.667). Il tasso di positività è al 20,7% (era 24,9%). I decessi sono stati 20 (erano 59 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 35.665. I ricoverati in terapia intensiva sono 237 (+12), i ricoverati Covid in altri reparti sono 2.607 (-17).

Sabato nel Bresciano i nuovi casi sono stati 6.444. Venerdì erano 2.161, giovedì 6.615, mercoledì 6.141, martedì 5.501, lunedì 1.585, domenica 971. E’ aumentato, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile: alla data di venerdì 7 erano 189 i pazienti ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva.

In Italia sono stati 197.552 i nuovi casi di Covid-19 registrati sabato 8 gennaio (venerdì erano 108.304). Sono state segnalate 184 vittime (venerdì 223) e sono stati effettuati 1.220.266 tamponi (contro 492.172). Il tasso di positività è sceso al 16,2% dal 22% precedente. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 58 in più del giorno precedente.