Covid, cresce il numero dei ricoverati negli ospedali bresciani

(red.) E’ aumentato, nell’ultima settimana, il numero di casi di Covid agli Spedali Civili di Brescia: sono 189 i pazienti ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva (inclusi i nosocomi di Montichiari e Gardone Val Trompia). In crescita anche l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso (40 accessi nella giornata di giovedì 6 gennaio), lieve calo di accessi di pazienti non Covid (129 pazienti).

Negli ospedali dell’Asst Garda i pazienti ricoverati erano 88, di cui tre in terapia intensiva.

In media, quattro ricoverati su cinque non sono vaccinati o non ha completato il ciclo vaccinale: l’età maggiormente colpita è quella tra i 40 e i 60 anni.

Dopo il Civile, chiudono gli accessi per le visite ai degenti anche gli ospedali di Chiari, Iseo e Orzinuovi.

E la Poliambulanza di Brescia chiude gli accessi in tutte le sue strutture. Resta consentito l’ingresso agli accompagnatori di paziente con grave disabilità, minore, donna in gravidanza, travaglio e post partum (esclusa l’area Covid) e dei caregiver/badanti (con Green pass) di pazienti in condizioni di particolare impegno per prestazioni ambulatoriali, ricoveri o pronto soccorso.

In caso di necessità di assistenza continuativa in reparto di degenza, restano in vigore le modalità attuali con tampone molecolare: richiesta a tamponidicontrollo@poliambulanza.it, esecuzione al drive-in e ripetizione tampone ogni 48h.