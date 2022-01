Vaccini, dall’8 gennaio terza dose per la fascia 12-15

(red.) Il virus corre e Regione Lombardia punta l’acceleratore per il “booster” alla fascia dei 12-15enni.

Superate le 20 milioni di somministrazioni totali dall’avvio della campagna vaccinale, come ha annunciato sui sociale la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, il Pirellone, ha anche annunciato che, da sabato 8 gennaio sarà possibile prenotare la dose booster per tutti i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale (con una o due dosi) da almeno 4 mesi.

E, sempre da sabato, (con avvio delle somministrazioni dal 10 gennaio) potranno accedere alla prenotazione della terza dose di vaccino anti Covid-19 anche i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario. La nuova inoculazione sarà effettuata con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech.

Come prenotare? Sul portale regionale: prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, oppure al call center 800 894 545; tramite porta lettere e Postamat.