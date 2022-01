Tamponi: orari ampliati a Desenzano, Gavardo e Manerbio

(red.) I contagi salgono, i tamponi pure. Per fare fronte a questa nuova emergenza l’Asst del Garda allunga gli orari dei drive through che saranno quindi attivi anche nel fine settimana. Crescerà del 35% la disponibilità per effettuare il prelievo, con una aumento della refertazione al 50%. Le richieste, infatti, sono passate da 1400 a 2500 al giorno.

Al vaglio anche l’ipotesi di trasferire il punto prelievi attualmente all’ospedale di Desenzano del Garda (Brescia), così da non intasare gli accessi al nosocomio. L’ipotesi è quello di spostarlo al parcheggio del pattinodromo di Rivoltella.

Per accedere ai drive through degli ospedali di Desenzano, Gavardo e Manerbio da venerdì 7 gennaio sono stati istituiti orari separati tra chi ha la prenotazione e chi richiede il test con la ricetta del medico o con richiesta dell’Ats .

Dal 29 dicembre, in base a quanto stabilito da Regione Lombardia, il test antigenico positivo non richiede conferma con il tampone molecolare.

I casi considerati “contatto stretto” e sorveglianza scuole devono recarsi nelle farmacie per l’esecuzione del tampone presentando la stampa del provvedimento di Ats e non verranno più accettati presso i drive through.



I nuovi orari dei punti prelievi sono i seguenti: a Desenzano, con prenotazione, dal lunedì al venerdì 8- 13.30; il primo e terzo sabato del mese, dalle 8 alle 12,30 e la seconda domenica del mese dalle 9 alle 11.

Senza prenotazione, invece, da lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 16,30 e il primo e terzo sabato del mese dalle 13,30 alle 15,30 e la seconda domenica del mese dalle 11,30 alle 13,30.

A Gavardo, con prenotazione, da lunedì a venerdì , dalle 8 alle 13,30, sabato 29 gennaio dalle 9 alle 11 e la terza e quarta domenica del mese dalle 9 alle 11.

Per coloro che devono eseguire il tampone, ma senza prenotazione, da lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 16,30, sabato 29 gennaio dalle 11,30 alle 13,30 e la terza e quarta domenica del mese dalle 11,30 alle 13,30.

A Manerbio, accesso al drive through, con prenotazione, dal lunedì e venerdì (no giovedì) dalle 14 alle 16, il secondo e quarto sabato del mese dalle 8,30 alle 10 e la prima domenica del mese dalle 8,30 alle 10. Senza prenotazione è invece possibile accedervi dal lunedì al venerdì (no giovedì) dalle 10 alle 12; il secondo e quarto sabato del mese dalle 10 alle 11,30 e la prima domenica del mese dalle 10 alle 11,30.