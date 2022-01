In Lombardia 59 vittime e 18.667 contagiati, nel Bresciano 2.161

(red.) Venerdì 7 gennaio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 74.926 rispetto ai precedenti 230.400, e hanno evidenziato 18.667 nuovi positivi (erano 52.693). Il tasso di positività è al 24,9% (era 22,9%). I decessi sono stati 59 (erano 46 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 35.345. I ricoverati in terapia intensiva sono 234 (+5), i ricoverati Covid in altri reparti sono 2.624 (+105).

Venerdì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 2.161. Giovedì erano 6.615, mercoledì 6.141, martedì 5.501, lunedì 1.585, domenica 971, sabato 3.835. E’ aumentato, nell’ultima settimana, il numero di ricoveri di pazienti positivi Covid all’ospedale Civile: alla data di venerdì 7 sono 189 i pazienti ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva. In crescita l’afflusso di pazienti Covid al Pronto Soccorso del Civile (40 accessi nella giornata di giovedì), si rileva un lieve calo di ingressi di pazienti non Covid (129 pazienti).

In Italia sono stati 108.304 i nuovi casi di Covid-19 registrati venerdì 7 gennaio (giovedì erano 219.441). Sono state segnalate 223 vittime (giovedì 198) ma sono stati effettuati solo 492.172 tamponi (contro 1.138.310). Il tasso di positività è passato al 22% dal 19,3% precedente. Sono 1.499 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più del giorno precedente.

I nuovi casi lombardi suddivisi per provincia:

Milano: 6.384 di cui 3.067 a Milano città;

Bergamo: 1.837;

Brescia: 2.161;

Como: 1.078;

Cremona: 447;

Lecco: 340;

Lodi: 290;

Mantova: 345;

Monza e Brianza: 1.632;

Pavia: 650;

Sondrio: 709;

Varese: 2.165.