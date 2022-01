Centro vaccinale “fisso” all’ex Omb? La prefettura ci crede

(red.) Un hub vaccinale “fisso” all’ex Omb di Brescia? E’ questo il progetto depositato sul tavolo di Regione Lombardia, richiesto dai sanitari e sostenuto dal prefetto Attilio Visconti per dare continuità al lavoro di somministrazione dei vaccini, dopo lo smantellamento del Centro Fiera di via Caprera, ora adibito solamente a centro tamponi.

Un’ipotesi che permetterebbe a Regione Lombardia un grande risparmio anche in termini economici: se è vero che l’allestimento e lo smantellamento dell’hub vaccinale in Fiera è costato alla Regione oltre un milione e mezzo di euro, allestire un punto vaccinazioni all’ex Omb ne costerebbe “solo” 400mila mila, dato che l’area, di proprietà del Comune di Brescia, verrebbe messa a disposizione gratuitamente.

Nel grande capannone industriale dismesso potrebbero essere allestite fino a venti linee vaccinali. Si tratterebbe del primo centro vaccinale fisso del territorio nazionale.