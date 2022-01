Coronavirus: a Brescia 6.615 positivi, in Lombardia 52.693 e 46 decessi

(red.) Giovedì 6 gennaio 2022 i tamponi effettuati per il Covid in Lombardia sono stati 230.400 rispetto ai precedenti 214.700, e hanno evidenziato 52.693 nuovi positivi (erano 51.587). Il tasso di positività è al 22,9% (era 24%). I decessi sono stati 46 (erano 37 il giorno prima) e il totale dei morti ufficiali per Covid dall’inizio della pandemia nella nostra regione arriva a quota 35.286. I ricoverati in terapia intensiva sono 229 (+3), i ricoverati Covid in altri reparti sono 2.519 (+99).

Giovedì nel Bresciano i nuovi casi sono stati 6.615. Mercoledì erano 6.141. Martedì 5.501, lunedì erano 1.585, domenica 971, sabato 3.835, venerdì 3.505, giovedì 3.663, mercoledì 2.757.

In Italia sono stati 219.441 i nuovi casi di Covid-19 registrati giovedì 6 gennaio (mercoledì erano 189.109). Sono state segnalate 198 vittime (mercoledì 231) e sono stati effettuati 1.138.310 tamponi (contro 1.094.255). Il tasso di positività è passato al 19,3% dal 17,3% precedente. Sono 1.467 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 39 in più del giorno precedente. Sono 1.593.579 gli italiani attualmente positivi.