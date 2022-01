Il virus corre, a Esine ed Edolo giro di vite alle visite in ospedali e Rsa

(red.) Il coronavirus corre veloce e, per contenere la curva dei contagi e tutelare i pazienti più fragili, anche le case di cura e di riposo prendono i primi (dolorosi) provvedimenti, come già si rese necessario lo scorso anno, durante il picco della pandemia.

Stretta sulle visite ai pazienti e ai degenti in Valcamonica dove, dopo un periodo in cui la morsa del virus sembrava avere allentato, con diversi Comuni Covid free, ora la situazione è mutata e si è reso necessario adottare provvedimenti più restrittivi con l’arrivo della variante Omicron nella valle camuna.

Da questo mercoledì gli accessi dei visitatori ai reparti sono stati limitati negli ospedali di Esine ed Edolo: si potrà far visita ai parenti solo nell’orario dalle 13 alle 14, nei giorni feriali e festivi. Esclusa invece la possibilità di accesso nella fascia serale (19,15 – 20).

“Sono confermate”, viene spiegato dall’azienda sanitaria, ” le modalità di accesso già in essere, consistenti nel possesso di una certificazioni verde – green pass (da esibire contestualmente ad un valido documento di identità) e nella limitazione di un visitatore per ogni degente”.

“Le misure così adottate”, spiegano dall’Astt Valcamonica, “non sostanziandosi in una totale preclusione alle visite, sono finalizzate, nel particolare contesto, a perseguire l’obiettivo di limitare la possibilità di esposizione a rischi dei degenti, nella direzione delle sempre maggior tutela della loro salute”.

Nelle case di riposo, come a Malonno, sono state temporaneamente sospese le visite ai degenti, a partire dal 3 gennaio, da parte degli esterni. Ripristinata la cosiddetta “finestra degli abbracci” con cui familiari e anziani ospiti possono avere un contatto fisico protetto.