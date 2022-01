Al Civile le prime 50 scatole della pillola anti-Covid

(red.) Sono in arrivo, nella mattinata di mercoledì 5 gennaio, al Civile di Brescia, le prime 50 confezioni di Molnupiravir (nome commerciale Lagevrio), la cosiddetta pillola anti-Covid.

Il nosocomio bresciano sarà l’hub di distribuzione del farmaco per tutta l’area della Lombardia orientale, mentre il Sacco di Milano lo è per il resto della Regione.

A breve arriveranno altre 500 scatole del medicinale con il quale è possibile, a determinate condizioni, curare il coronavirus prima che degeneri nella fase più acuta.

Al momento non è prevista la vendita nè la distribuzione nelle farmacie, ma solamente nei presidi medici.

L’antivirale orale, autorizzato da Aifa, agisce come inibitore della replicazione genetica del virus, bloccando la sua evoluzione nelle forme più gravi. Il farmaco non sostituisce il vaccino, ma è indicato nei casi di pazienti immunodepressi e con altre patologie in corso. Come ha illustrato l’Agenzia italiana del farmaco, è utile nei soggetti “non

ospedalizzati per Covid con malattia lieve-moderata di recente

insorgenza e concondizioni clinichec oncomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave”. Va assunto entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi e per altrettanti giorni, con una posologia di otto pastiglie nelle 24 ore.

Chi lo potrà assumere? I pazienti indicati dal medico di base il quale trasmetterà all’ospedale la richiesta che dovrà tenere conto di alcune peculiarità quindi, dopo una visita in Infettivologia, verrà consegnata nello studio medico.