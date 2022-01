Covid, ancora lunghe code all’hub in Fiera a Brescia

(red.) Era solo una pausa natalizia. Sono infatti ripresi i disagi al centro tamponi in Fiera a Brescia.

Le lunghe code dei giorni precedenti il Capodanno si sono infatti ripresentate in via Caprera, con tempi di attesa per eseguire il tampone molecolare fino a tre ore.

Nonostante Ast Brescia avesse indicato le modalità di accesso all’hub cittadino, ovvero acceso riservato solamente a coloro che presentano i sintomi (su prescrizione del medico di base e/o del pediatra) e i positivi a fine quarantena, la fila lunghissima di veicoli con le ripercussioni del caso.

Il bollettino di Agenzia tutela salute riferisce che i tamponi analizzati sono stati 42.000 (tra antigenici e molecolari) in una sola settimana.