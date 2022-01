Covid, al Civile tutti occupati i posti letto in Pediatria

(red.) Non solamente il Covid con la sua variante Omicron corre veloce, triplicando i contagi in una settimana, ma ora l’emergenza riguarda anche i bambini, spesso anche molto piccoli.

Come riferisce Il Giornale di Brescia, i dieci posti letto del reparto di pediatria Covid del Civile di Brescia sono tutti occupati da piccoli pazienti, la metà dei quali sotto i tre anni. Per questo l’ospedale ha dovuto dirottare alcuni ricoveri in altre strutture del Mantovano e del Veronese.

Situazione analoga alla Poliambulanza di Brescia dove due sono i neonati ricoverati per Covid. All’ospedale i piccoli vengono ricoverati quando la situazione è più grave e non è possibile effettuare cure domiciliari. La media dei bambini che, contratto il virus, necessitano del ricovero è di 6 su mille. La quasi totalità dei piccoli che vengono tenuti in osservazione ha entrambi i genitori positivi al coronavirus.

Per i medici è necessario accelerare sulle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni: secondo i dati del Welfare di Regione Lombardia, i bimbi vaccinati in questa fascia d’età, a partire dall’avvio della campagna vaccinale il 16 dicembre scorso, sono il 13%, poco più di 11mila su una platea di 85mila.